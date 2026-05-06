Cashflow trifft Silber-Gold-Wachstum: Top-Firma vor dem nächsten großen Schritt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.04.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber und Gold bleiben im aktuellen Marktumfeld zwei der spannendsten Rohstoffe überhaupt. Gold steht für Vermögensschutz und monetäre Stabilität. Silber besitzt zusätzlich eine starke industrielle Komponente – etwa in Elektronik, Solarenergie und technologischen Anwendungen. Genau diese doppelte Rolle macht den Edelmetallsektor für Anleger weiterhin hochinteressant. In dieses Umfeld passt GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) besonders gut.

Dieses Unternehmen ist kein reiner Explorer, sondern verfügt mit Parral bereits über laufende Produktion.

Quelle: GoGold Resources Inc.

Gleichzeitig entwickelt GoGold (WKN: A1JAES) mit Los Ricos South ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Projekt, das in den kommenden Jahren die nächste Wachstumsstufe eröffnen könnte.

Parral: Das finanzielle Fundament der GoGold-Story!

Parral ist ein Tailings-Reprocessing-Projekt in Chihuahua. Dabei werden historische Haldenmaterialien verarbeitet. Für GoGold (WKN: A1JAES) ist Parral deshalb mehr als nur ein operativer Standort: Parral ist die laufende Cashflow-Basis, aus der heraus das Unternehmen seinen nächsten großen Wachstumsschritt vorbereiten kann.

Im Geschäftsjahr 2025 produzierte Parral 2.150.192 Silberäquivalent-Unzen. Der Umsatz lag bei 72,5 Mio. USD, der operative Cashflow bei 25,65 Mio. USD. Diese Zahlen zeigen: Parral liefert nicht nur Metall, sondern auch finanzielle Substanz. Auch der Start in das Geschäftsjahr 2026 war stark. Für das zum 31. Dezember 2025 beendete Quartal meldete GoGold 31,1 Mio. USD Umsatz, 9,7 Mio. USD operativen Cashflow und ein Nettoergebnis von 13,3 Mio. USD. Das ist für einen kleineren Edelmetallproduzenten ein starkes Signal.

Für das zweite Geschäftsquartal 2026, beendet am 31. März 2026, meldete GoGold (WKN: A1JAES) eine Produktion von 394.605 Silberäquivalent-Unzen. Darin enthalten waren 230.680 Unzen Silber, 2.549 Unzen Gold, 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink. Wichtig: Die ausgewiesenen Silberäquivalent-Unzen können durch Metallpreisverhältnisse schwanken. Die eigentliche Silberproduktion stieg gegenüber dem Vorquartal.

Die Bilanz als strategischer Vorteil!

Zum Ende des März-Quartals 2026 verfügte GoGold (WKN: A1JAES) über rund 261 Mio. USD Cash und eine schuldenfreie Bilanz. Genau hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu vielen Entwicklungswerten: GoGold muss Los Ricos South nicht aus einer schwachen Position heraus vorantreiben.

Quelle: GoGold Resources

Der Vergleich ist besonders aussagekräftig: Die Machbarkeitsstudie für Los Ricos South nennt anfängliche Kapitalkosten von 227 Mio. USD. Der gemeldete Cashbestand liegt rechnerisch darüber. Das macht das Projekt nicht risikolos, verschafft GoGold aber eine ungewöhnlich starke Ausgangsposition.

Los Ricos South: Vom Projekt zur möglichen neuen Produktionssäule!

Los Ricos South ist der eigentliche Wachstumstreiber. Die Machbarkeitsstudie weist eine geplante Minenlaufzeit von 15 Jahren aus. Über diese Laufzeit sollen rund 80 Mio. zahlbare Silberäquivalent-Unzen produziert werden, darunter etwa 41 Mio. Unzen Silber, 424.000 Unzen Gold und 11 Mio. Pfund Kupfer.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen sind stark: 355 Mio. USD Nachsteuer-NPV5, 28 % Nachsteuer-IRR und ein klar definierter Startkapitalbedarf. Für die ersten fünf Produktionsjahre wurde eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 7,3 Mio. Silberäquivalent-Unzen genannt.

Am 23. Februar 2026 meldete GoGold (WKN: A1JAES) den Übergang von Los Ricos South in die Execution Phase. Dazu gehören unter anderem die Auswahl des mexikanischen Untertagebau-Auftragnehmers Cominvi, fortgeschrittene Minenplanung, detaillierte Anlagenplanung,Vorbereitungen für Langläufer-Bestellungen und Arbeiten an der Stromversorgung. Anders gesagt: Aus Planung wird zunehmend Umsetzungsvorbereitung.

Warum diese Kombination selten ist!

Viele Rohstoffunternehmen haben entweder Produktion oder Wachstum. GoGold (WKN: A1JAES) versucht, beides zu verbinden. Parral liefert heute Produktion, Umsatz und Cashflow.

Quelle: GoGold Resources

Los Ricos South könnte morgen die deutlich größere Wachstumsplattform werden. Für spekulativ orientierte Rohstoffanleger entsteht damit ein spannendes Profil: GoGold (WKN: A1JAES) ist kein risikoloser Standardwert, besitzt aber eine stärkere Basis als viele reine Explorer. Cashflow, Cashbestand und Projektfortschritt kommen hier in einer Weise zusammen, die den Markt bei weiteren Fortschritten neu auf das Unternehmen aufmerksam machen könnte.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gogold-resources-already-in-producti ...

Fazit: Cashflow heute, Wachstum morgen!

GoGold Resources (WKN: A1JAES) steht an einem interessanten Punkt. Das Unternehmen verfügt über laufende Produktion, operativen Cashflow, eine schuldenfreie Bilanz und ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt mit Machbarkeitsstudie. Genau diese Mischung macht die Story im aktuellen Silber-Gold-Umfeld besonders beobachtenswert.

Die zentrale Frage lautet: Gelingt GoGold (WKN: A1JAES) der Übergang von Parral als Cashflow-Basis zu Los Ricos South als möglicher neuer Produktionssäule? Wenn ja, könnte sich das Unternehmensprofil in den kommenden Jahren deutlich verändern. Die typischen Rohstoffrisiken bleiben bestehen – aber die Ausgangslage ist deutlich stärker, als es bei vielen kleineren Minenentwicklern der Fall ist.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

GoGold Resources Inc.: Unternehmensmeldungen und Projektunterlagen, insbesondere Geschäftsjahr 2025, Q1/Q2 Geschäftsjahr 2026, Los Ricos South Feasibility Study sowie Meldung zur Execution Phase vom 23.02.2026. Weitere Grundlage: SRC swiss resource capital AG, Rohstoff-Reports, eigene redaktionelle Einordnung.

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