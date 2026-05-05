Bund und Länder planen Vier-Milliarden-Euro-Paket für Kitas

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder haben ein vier Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm unter anderem für Kitas auf den Weg gebracht. Grundlage ist eine neue Verwaltungsvereinbarung, mit der Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen in Kitas ermöglicht werden sollen - rückwirkend ab dem 1. Januar 2026, wie das Bundesfamilienministerium mitteilte. Die final ausgehandelte Fassung liegt den Ländern demnach zur Unterzeichnung vor. Finanziert werden soll das Programm aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität".

Das zur Verfügung gestellte Geld soll auch für Hochschul- und Wissenschaftsinfrastruktur eingesetzt werden. Ziel seien mehr Plätze, eine bessere Ausstattung und moderne Einrichtungen - "besonders dort, wo der Bedarf am größten ist", hieß es in einer Pressemitteilung.