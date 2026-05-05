GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 1.442EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2300,00 € , was eine Steigerung von +60,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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