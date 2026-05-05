GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 1.442EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sam Burgess
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2300
Kursziel alt: 2300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sam Burgess
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2300
Kursziel alt: 2300
Währung: EUR
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