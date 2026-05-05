UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach dem Quartalsbericht von 5,50 auf 11,00 Euro verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die inzwischen greifbaren Fortschritte im Bereich KI spiegelten sich bereits im gestiegenen Aktienkurs des Netzwerk-Infrastrukturanbieters für die Telekombranche wider, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 5,50
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