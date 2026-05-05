Shopify übertrifft Erwartungen: 34 % Umsatzwachstum trotz globaler Krisen

Unterstützt wurde dies durch die starke Nachfrage nach seinen E-Commerce-Dienstleistungen, obwohl der Einzelhandel mit dem Druck von Zöllen und dem Nahostkonflikt zu kämpfen hat. Jüngste Ergebnisse von Zahlungsabwicklungsgiganten wie Mastercard und Visa zeigen, dass sich die Konsumausgaben im ersten Quartal weitgehend stabil gehalten haben.

Shopify übertraf am Dienstag die Markterwartungen für den Quartalsumsatz. Die E-Commerce-Plattform gab bekannt, dass der Gesamtumsatz im ersten Quartal (Januar bis März) um 34 Prozent auf 3,17 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Analysten hatten laut Daten der LSEG im Durchschnitt mit 3,08 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Harley Finkelstein, Präsident von Shopify, sagte dazu: "Shopify ist mit einem klaren Vorsprung in das KI-Zeitalter eingetreten: starkes, nachhaltiges Wachstum und zwei Jahrzehnte Erfahrung im E-Commerce. Das macht uns einzigartig, und wir werden sehen, wie sich dieser Vorteil bis 2026 noch verstärkt."

Jeff Hoffmeister, Finanzvorstand, sagte: "Im ersten Quartal wurde ein breit angelegtes Wachstum über alle Regionen, Unternehmensgrößen und Kanäle hinweg, mit einem Bruttowarenvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar allein im ersten Quartal, verzeichnet. Das ist der exponentielle Wachstumsprozess unserer Plattform. Die Stabilität dieses Modells ermöglicht es uns, strategisch in Wachstum zu investieren – sowohl in die händlerorientierten Tools, die Innovationen im Handel vorantreiben, als auch in die internen Kapazitäten, die uns eine schnellere Entwicklung und Markteinführung ermöglichen."

Nach einem Einbruch im Januar stabilisierte sich das US-Verbrauchervertrauen im Laufe des Quartals, erholte sich im Februar und überraschte im März mit einem Anstieg, da sich die Einschätzungen zum Arbeitsmarkt verbesserten. Für Unternehmen, die von Konsumgüterriesen und Fluggesellschaften bis hin zu kleinen und mittelständischen Einzelhändlern reichen und einen großen Teil der Shopify-Kundschaft ausmachen, hat der Krieg im Nahen Osten zu einem sprunghaften Anstieg der Betriebskosten geführt, was sie dazu veranlasst hat, ihre Ausgaben einzuschränken.

Obwohl Shopify im ersten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von 34 Prozent verzeichnete und die Markterwartungen übertraf, fällt die Aktie um fast 8 Prozent. Bedenken hinsichtlich des Wachstums in den kommenden Quartalen, insbesondere im Hinblick auf externe Herausforderungen wie geopolitische Spannungen und steigende Betriebskosten sind dabei hauptausschlaggebend. Zudem war Shopify in den letzten Jahren ein sehr wachstumsstarker, aber auch hochbewerteter Titel. Nach den positiven Quartalszahlen könnten Investoren die Aktie als zu teuer betrachten und Gewinne mitnehmen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Shopify Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,34 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

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