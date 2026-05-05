Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,28 % auf 73,66 USD
Silber im Höhenflug: +1,28 % plus, aktuell 73,66 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,41 %
|1 Monat
|-0,10 %
|3 Monate
|-5,77 %
|1 Jahr
|+126,38 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,83369USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,66USD ein Wert von 27.450,2USD geworden – ein Gewinn von +174,50 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Mehrere Beiträge deuten auf eine sinkende Industrienachfrage durch PV‑Kupferersatz und regulatorische Einflüsse hin. Andere fordern faktenbasierte Argumente; einige erwähnen potenzielle Kursziele über 100 USD. Eine konkrete 14‑Tage-Kursveränderung wird nicht angegeben; die aktuelle Kursentwicklung bleibt unklar.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,25EUR
|+0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,30EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,90EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|379,56EUR
|+1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,58EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|588,50EUR
|+1,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|373,34EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,42EUR
|+0,46 %
|Long
|1
|0,00
|125,25EUR
|+0,20 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,369EUR
|-0,65 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.