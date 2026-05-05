Silberpreis im Höhenflug +1,28 % auf 73,66 USD

+1,28 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,41 % 1 Monat -0,10 % 3 Monate -5,77 % 1 Jahr +126,38 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 73,66. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,83369USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,66USD ein Wert von 27.450,2USD geworden – ein Gewinn von +174,50 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Mehrere Beiträge deuten auf eine sinkende Industrienachfrage durch PV‑Kupferersatz und regulatorische Einflüsse hin. Andere fordern faktenbasierte Argumente; einige erwähnen potenzielle Kursziele über 100 USD. Eine konkrete 14‑Tage-Kursveränderung wird nicht angegeben; die aktuelle Kursentwicklung bleibt unklar.