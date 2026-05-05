Sportwagenbauer Ferrari verdient etwas mehr als erwartet - Aktie im Minus
- EBITDA 722 Mio Euro vier Prozent über Vorjahr
- Umsatz 1,85 Mrd Euro trotz weniger verkaufter Autos
- Auftragsbuch gefüllt bis Ende 2027 Ausblick bestätigt
MARANELLO (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Ferrari hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit 722 Millionen Euro vier Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten mit einem geringeren Ertragsplus gerechnet.
Der Umsatz stieg um drei Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, obwohl die Zahl der verkauften Autos um 157 auf 3.436 Autos zurückging. Zum Wachstum trugen auch die Sponsorenerlöse der Ferrari-Rennsportteams und das Merchandising bei. Ferrari sprach zudem von einem starken Mix - also einem höheren Anteil teurerer Autos am Gesamtverkauf. Ferrari-Chef Benedetto Vigna bestätigte den Jahresausblick. Die Aktie drehte in Mailand nach der Zahlenvorlage mit gut einem Prozent ins Minus.
Der bessere Verkaufsmix und die anhaltend hohe Nachfrage nach Sonderausstattungen hätten zu starken Ergebnissen beigetragen, sagte Konzernchef Vigna. Das Auftragsbuch habe sich weiter bis in Richtung Ende 2027 gefüllt, sagte er.
Der Konflikt im Nahen Osten habe die Verkäufe nicht beeinträchtigt, hieß es von Ferrari weiter. Der Nettogewinn blieb unter anderem wegen höherer Steuern mit 413 Millionen Euro auf Vorjahresniveau./men/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 286,2 auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 55,58 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 401,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +22,12 %/+60,50 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Hallo zusammen,
ich habe mich die Tage intensiv mit der Ferrari-Aktie auseinandergesetzt und die Ergebnisse auf meinem Blog MoneyMonkey.de zusammengefasst. Da Ferrari hier im Forum immer mal wieder als "sicherer Hafen" im Automobilsektor diskutiert wird, wollte ich meine Gedanken und die aktuellen Zahlen mal zur Diskussion stellen.
Die aktuelle Situation bei den Maranello-Rennern:
- Zahlen-Check: Ferrari liefert weiterhin ab. Die EBITDA-Marge bewegt sich stabil Richtung 38% bis 40%. Das ist kein Automobil-Niveau, das ist Hermes-Niveau.
- Orderbuch: Wer heute einen Ferrari bestellt, braucht Geduld. Das Orderbuch ist bis weit in das Jahr 2026 hinein gefüllt. Das gibt eine enorme Planungssicherheit, die kaum ein anderer Hersteller hat.
- Produktmix: Mit dem Purosangue haben sie bewiesen, dass sie auch neue Segmente besetzen können, ohne die Exklusivität zu verwässern. Die Strategie "ein Auto weniger bauen, als der Markt verlangt" greift nach wie vor.
Ja, das KGV (P/E) wirkt auf den ersten Blick astronomisch für einen "Autobauer". Aber ist Ferrari überhaupt ein Autobauer? Meiner Meinung nach ist es eine Luxus-Holding, die zufällig Autos verkauft.
Vergleicht man Ferrari mit LVMH oder Hermes, relativiert sich das Bild etwas, auch wenn wir uns aktuell am oberen Ende der historischen Bewertungsskala bewegen.
Meine Kernfragen für die Diskussion:
- Seht ihr bei der aktuellen Bewertung noch attraktive Einstiegskurse oder wartet ihr auf einen Rücksetzer?
Wer Lust auf den kompletten Deep Dive hat, kann gerne mal bei mir vorbeischauen:
👉 https://moneymonkey.de/ferrari-aktie-analyse-2026-prognose-kennzahlen/
Freue mich auf eure Meinungen zu $RACE!
frohe Ostern,
Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.