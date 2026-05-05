Commerzbank Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Commerzbank. Mit einer Performance von +3,68 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,24€, mit einem Plus von +3,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Commerzbank Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,19 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -2,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -5,06 % verloren.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,87 % 1 Monat +7,97 % 3 Monate -3,19 % 1 Jahr +43,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Stand: 05.05.2026, 13:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf das UniCredit-Angebot für die Commerzbank und dessen Auswirkungen auf Kursentwicklung und Bewertung. Kernpunkte sind das Angebot von 0,485 UniCredit-Aktien pro Commerzbank-Aktie, die Gültigkeit bis zum 16. Juni und die Erwartung, dass UniCredit keine Kontrollmehrheit anstrebt. Diskussionen drehen sich um Prämie/Fair Value, ob der Deal die Aktie künftig fair bewertet, sowie IFRS-10/Konsolidierung als Bewertungsfolgen; außerdem Spekulationen zu Zertifikaten und Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,74 Mrd. € wert.

Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB) Commerzbank Takes Note of Publication of UniCredit’s Offer Document 05-May-2026 / 13:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. UniCredit publishes offer document on …

UniCredit’s unsolicited bid for Commerzbank, valuing shares below the market price, now faces close scrutiny as Commerzbank prepares its response and strategy update.

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges Commerzbank nimmt Veröffentlichung der Angebotsunterlage der UniCredit zur Kenntnis 05.05.2026 / 13:02 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,71 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,49 %. ING Group legt um +2,21 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +7,18 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.