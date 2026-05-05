Fiserv - Aktie verliert deutlich -7,45 % - 05.05.2026

Die Fiserv Aktie ist bisher um -7,45 % auf 49,70€ gefallen. Das sind -4,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der Fiserv Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fiserv in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,11 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Fiserv Aktie damit um -5,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fiserv einen Rückgang von -4,70 %.

Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,36 % 1 Monat +11,93 % 3 Monate +7,11 % 1 Jahr -66,27 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Stand: 05.05.2026, 13:43 Uhr

Es gibt 533 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,33 Mrd. € wert.

GAAP revenue decrease of 2% and organic revenue decrease of 4%;GAAP EPS decreased 29% and adjusted EPS decreased 16%;Company affirms 2026 organic revenue growth outlook of 1% to 3%and adjusted EPS outlook of $8.00 to $8.30 MILWAUKEE, May 05, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,48 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,30 %. Block (A) legt um +0,33 % zu

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.