Überraschend starker Start
Neue Medikamente sorgen für Wachstum bei Pfizer
- Umsatz steigt im ersten Quartal auf 14,5 Mrd
- Konzerngewinn sinkt neun Prozent auf 2,7 Mrd
- Management bestätigt Jahresziele und Fortschritte
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Mrd Euro), wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem neue Medikamente sorgten in dem Jahresviertel für Schub, zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,7 Prozent zu.
Den gestiegenen Umsatz konnte der Konzern aber nicht in ein höheres Ergebnis ummünzen, auch weil zugleich die Verwaltungskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen. Der Konzerngewinn ging dadurch unter dem Strich um neun Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar zurück.
Pfizer hatte lange unter einem Umsatzschwund gelitten, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Chef Albert Bourla zeigt sich jedoch optimistisch, dass der Konzern diese Lücke füllen kann. "Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet, und das bestärkt unser Vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase für Pfizer erfolgreich bewältigen werden", sagte er laut Mitteilung. Dabei hob Finanzvorstand David Denton insbesondere den Umsatzanstieg von mehr als einem Fünftel bei neu gelaunchten und übernommenen Arzneien hervor.
Zudem mache Pfizer in seiner Arzneimittelforschung an mehreren Fronten Fortschritte, ergänzte Bourla, "und ich bin besonders ermutigt von dem, was wir in der Onkologie und im Bereich Adipositas sehen." Die Jahresziele bestätigte der Konzernchef./tav/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 22,98 auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 131,00 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +9,10 %/+48,37 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
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Nö, am 08.05. ist ex-Tag, Zahltag ist am 12.06. :-)
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-04/68341707-pfizer-reports-positive-results-from-phase-3-magnetismm-5-study-of-elrexfio-in-multiple-myeloma-020.htm
NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Pfizer Inc. (PFE) on Wednesday reported positive topline results from the Phase 3 MagnetisMM-5 study evaluating ELREXFIO in adults with relapsed or refractory multiple myeloma who had received at least one prior line of treatment.
The study met its primary endpoint, showing a statistically significant improvement in progression-free survival compared with standard-of-care daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone.
The safety and tolerability profile of ELREXFIO was consistent with prior studies, with most treated patients remaining progression-free at the interim analysis. The trial is ongoing to assess overall survival, which was not yet mature at the time of analysis.
ELREXFIO is already approved in more than 35 countries, including the United States and the European Union for certain patients with relapsed or refractory multiple myeloma.
On Tuesday, Pfizer shares closed at $26.48, down 1.16%.
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https://de.investing.com/news/analyst-ratings/bridgebio-raymond-james-bestatigt-kaufempfehlung-nach-pfizerpatentvergleich-93CH-3448563
- Pfizer hat durch die Vergleiche den Patentschutz für Vyndamax bis 2031 verlängert.
- Das bedeutet: keine günstigen Generika bis dahin → weiter hohe Preise und Margen.
- Das Medikament bringt Milliardenumsätze (ca. 6,4 Mrd. $ jährlich).
- Ursprünglich rechnete Pfizer mit einem Einbruch ab 2028/2029 – das wird jetzt nach hinten verschoben.
👉 Fazit hier:
Sehr positiv für Umsatz, Planungssicherheit und Cashflows.
🤔 Warum die News trotzdem auch BridgeBio hilft
Das wirkt erstmal paradox, aber:
- Der Markt wusste schon, dass Generika irgendwann kommen → die Frage war wann.
- Jetzt ist klar: erst ~2031 statt evtl. früher.
- Dadurch entsteht ein „geordnetes Zeitfenster“, in dem:
- BridgeBio Pharma mit seinem Medikament Attruby Marktanteile aufbauen kann
- Patienten oft bei einmal gestarteter Therapie bleiben (wichtig im Pharmamarkt)
👉 Bedeutet:
- Pfizer verdient länger viel Geld
- BridgeBio bekommt gleichzeitig mehr Zeit, sich als Alternative zu etablieren
🧠 Der entscheidende Punkt
Das ist kein Nullsummenspiel.
- Ohne Einigung (Worst Case für Pfizer):
- → Generika evtl. schon 2028 → großer Schaden für Pfizer
- Mit Einigung (aktueller Fall):
- → Pfizer gewinnt Zeit
- → Wettbewerb verschiebt sich eher auf „Originalpräparate vs. Originalpräparate“ (Pfizer vs. BridgeBio)
📊 Gesamtfazit
- Für Pfizer: klar positiv (höhere und länger stabile Umsätze)
- Für BridgeBio: ebenfalls positiv (bessere Planung + Marktaufbau ohne Generika-Druck)