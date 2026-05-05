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    Überraschend starker Start

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    Neue Medikamente sorgen für Wachstum bei Pfizer

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt im ersten Quartal auf 14,5 Mrd
    • Konzerngewinn sinkt neun Prozent auf 2,7 Mrd
    • Management bestätigt Jahresziele und Fortschritte
    Überraschend starker Start - Neue Medikamente sorgen für Wachstum bei Pfizer
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Mrd Euro), wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem neue Medikamente sorgten in dem Jahresviertel für Schub, zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,7 Prozent zu.

    Den gestiegenen Umsatz konnte der Konzern aber nicht in ein höheres Ergebnis ummünzen, auch weil zugleich die Verwaltungskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen. Der Konzerngewinn ging dadurch unter dem Strich um neun Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar zurück.

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    Pfizer hatte lange unter einem Umsatzschwund gelitten, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Chef Albert Bourla zeigt sich jedoch optimistisch, dass der Konzern diese Lücke füllen kann. "Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet, und das bestärkt unser Vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase für Pfizer erfolgreich bewältigen werden", sagte er laut Mitteilung. Dabei hob Finanzvorstand David Denton insbesondere den Umsatzanstieg von mehr als einem Fünftel bei neu gelaunchten und übernommenen Arzneien hervor.

    Zudem mache Pfizer in seiner Arzneimittelforschung an mehreren Fronten Fortschritte, ergänzte Bourla, "und ich bin besonders ermutigt von dem, was wir in der Onkologie und im Bereich Adipositas sehen." Die Jahresziele bestätigte der Konzernchef./tav/nas

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    ISIN:US7170811035WKN:852009
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 22,98 auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 131,00 Mrd..

    Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +9,10 %/+48,37 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und den Kursausblick der Pfizer-Aktie: positive fundamentale News (Phase‑3‑Erfolg bei ELREXFIO, Patentvergleich verlängert Vyndamax-Schutz bis ~2031 mit Umsatz- und Cashflowvorteilen), anstehende Quartalsdividende (Ex‑Tag 08.05.) sowie technische Chartdiskussionen zum Trendverlauf (Tages/Wochen, 6 Monate vs Jahresansicht).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Pfizer eingestellt.

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    dpa-AFX
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