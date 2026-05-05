DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Beim Industriekonzern müsse man nach vorn schauen, nicht zurück, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Pause in den Verhandlungen mit Jindal Steel über den Verkauf des Stahlgeschäfts sei keine große Überraschung nach entsprechenden Medienberichten in der jüngsten Zeit./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 10,43EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
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