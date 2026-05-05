DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Eine Aufnahme von Cocktails ins Produktportfolio wäre wohl positiv für den Aktienkurs, schrieb Mitch Collett am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Medienbericht. Allerdings könne sich der Trend zu trinkfertigen, bereits vorgemischten alkoholischen Getränke (Ready-to-Drink) letztlich als ein vorübergehender erweisen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 16,93EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16,5
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16,5
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
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