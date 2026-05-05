DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Eine Aufnahme von Cocktails ins Produktportfolio wäre wohl positiv für den Aktienkurs, schrieb Mitch Collett am Dienstag mit Blick auf einen entsprechenden Medienbericht. Allerdings könne sich der Trend zu trinkfertigen, bereits vorgemischten alkoholischen Getränke (Ready-to-Drink) letztlich als ein vorübergehender erweisen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 16,93EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,5

Kursziel alt: 16,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,50 £ , was eine Steigerung von +12,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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