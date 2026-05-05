US-Rüstungs-Aktie
Huntington Ingalls: Marine-Erträge auf Rekordhoch, Aktie fällt
Das US-amerikanische Rüstungsunternehmen Huntington Ingalls liefert einen soliden Geschäftsbericht, allerdings mit zwei schweren Haken.
- Umsatz Q1 2026 3,1 Mrd USD, +13,4 Prozent
- Aktie fällt rund 5 Prozent nach Quartalszahlen
- Operative Marge fällt im Q1 2026 auf 5,0 Prozent
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Eigentlich sind die Zahlen des US-amerikanischen Rüstungsunternehmen solide, eigentlich. Aber zwei gewichtige Punkte sorgen bei den Anlegern am Dienstag zu Unbehagen. Die Aktie rutscht nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um rund 5 Prozent ins Minus.
Denn Marge und Cashflow sind schwach. So beliefen sich die Einnahmen im ersten Quartal auf 3,1 Milliarden US-Dollar.
Der Nettogewinn im ersten Quartal betrug 149 Millionen US-Dollar beziehungsweise 3,79 US-Dollar verwässerter Gewinn je Aktie. Die Werfterprobungen für den Flugzeugträger John F. Kennedy wurden abgeschlossen.
Bei Ingalls Shipbuilding wurden neue Tarifverträge ratifiziert, die bis 2031 gelten. Das Unternehmen bestätigt die zuvor veröffentlichte Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026.
Die Umsätze im ersten Quartal 2026 beliefen sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar und lagen damit 13,4 Prozent über dem Wert des ersten Quartals 2025. Dieser Anstieg ist auf das Wachstum bei Newport News Shipbuilding, Ingalls Shipbuilding und Mission Technologies zurückzuführen, so das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag.
Und hier der Knackpunkt: Das operative Ergebnis im ersten Quartal 2026 betrug 155 Millionen US-Dollar und die operative Marge 5,0 Prozentz, verglichen mit 161 Millionen US-Dollar bzw. 5,9 Prozent im ersten Quartal 2025.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Huntington Ingalls Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 292,3EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.