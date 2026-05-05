BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Die Eckdaten des ersten Quartals hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rüstungskonzern rechne aber im ersten Halbjahr mit einem Wachstum, das ähnlich groß ausfällt wie vor einem Jahr. Damit würden dann in dieser Periode die Erwartungen erfüllt. Dies impliziere also, dass sie im zweiten Quartal übertroffen werden müssten./tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 1.438EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2050
Kursziel alt: 2050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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