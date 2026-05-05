Neue Bohrungen zielen auf Atlin-Goldquelle

Die Jagd nach der primären Quelle eines der legendärsten Goldcamps in British Columbia ist wieder eröffnet: Brixton Metals (WKN A423P0 / TSXV BBB) richtet den Fokus jetzt auf das traditionsreiche Atlin Goldfields-Projekt, das in einem Earn-in-Abkommen mit dem Branchenriesen Eldorado Gold – einem Branchenschwergewicht mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden CAD – betrieben wird. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren umfangreiche geologische, geophysikalische und geochemische Datensätze auf Projektmaßstab erheblich erweitert und neu ausgewertet hat, drehen sich nun wieder die Bohrer.

Im Fadenkreuz stehen erstmals neu definierte, strukturell ausgerichtete Ziele im hochspannenden Bereich Yellowjacket. Für Brixton Metals markiert dieser Bohrstart einen potenziellen Wendepunkt, denn das aktuelle Programm bewegt sich ganz bewusst außerhalb der bisher erbohrten Areale entlang des Pine Creek und baut auf einem neuen geologischen Modell zur Kontrolle der Mineralisierung auf. Das 579 Quadratkilometer große Projekt, das seit 2016 über einen Zeitraum von merheren Jahren systematisch konsolidiert wurde, ist straßenzugänglich nahe der Stadt Atlin gelegen und von Whitehorse im Yukon in rund zwei Stunden erreichbar.

Historische Goldader: Auf der Suche nach der primären Quelle des Millionen-Unzen-Camps

Seit dem späten 19. Jahrhundert fasziniert das Atlin Goldcamp Entdecker und Investoren gleichermaßen. Als zweitgrößter Seifengoldproduzent in British Columbia blickt die Region auf eine mittlerweile 125-jährige Produktionsgeschichte zurück. Allein für den Zeitraum von 1898 bis 1945 ist eine offizielle Produktion von 600.000 Unzen Gold historisch belegt. Seit dem Ende der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1946 sollen Schätzungen zufolge weitere 400.000 Unzen gewonnen worden sein.

Die beiden wichtigsten Seifengold führenden Bäche, Pine Creek und Spruce Creek, liegen dabei ebenso wie zahlreiche andere hochproduktive Systeme vollständig innerhalb des Projektgebiets von Brixton Metals. Die immense historische Bedeutung dieses Distrikts wird durch ein außergewöhnliches Einzelstück eindrucksvoll untermauert: Auf dem Spruce Creek wurde das größte jemals in British Columbia gefundene Goldnugget mit einem Gewicht von stolzen 2,6 Kilogramm beziehungsweise 85 Unzen entdeckt. Trotz dieser gewaltigen Mengen an freiem Gold blieb die Suche nach der primären Hartgesteinsquelle bislang erstaunlich begrenzt. Genau hier setzt die heutige Explorationsstrategie an, die darauf abzielt, die primären Quellen dieser enormen Goldanreicherung im Untergrund endlich aufzudecken.

Neue strukturelle Ziele und hochgradige Vorzeichen leiten das Bohrprogramm

Das nun gestartete Bohrprogramm ist präzise auf diese Aufgabe zugeschnitten und konzentriert sich voll auf den Bereich Yellowjacket. Die geplante Kampagne umfasst etwa sechs bis zehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 bis 3.000 Metern. Anders als frühere Arbeiten richtet sich diese erste Testphase gezielt auf neu identifizierte, strukturell fokussierte Ziele, die durch die akribische Auswertung von Projektinformationen aus den Jahren 2024 bis 2026 abgegrenzt wurden. Die Bohrplanung orientiert sich dabei strikt an geologischen Strukturen, die als mögliche Steuerung der Goldmineralisierung interpretiert werden. Gerade auf einem Projekt, das sowohl orogene als auch intrusionsbezogene Goldziele aufweist, ist diese strukturelle Einordnung von zentraler Bedeutung.

Dass im Untergrund gewaltiges Potenzial schlummert, belegen spektakuläre Funde aus der Vergangenheit. Proben aus grobkörnigen Quarzadern lieferten am LD Showing absolute Spitzengehalte von bis zu 293 g/t und 518 g/t Gold, während am Union Mountain Showing bis zu 53,60 g/t und 45 g/t Gold gemeldet wurden. Auch frühere Bohrarbeiten unterstreichen diese hochgradigen Vorzeichen: Historische Diamantbohrungen am Yellowjacket Target durchschnitten gewaltige 509,96 g/t Gold über 5,57 Meter. Brixton Metals selbst konnte diese Historie untermauern und meldete aus dem Jahr 2023 am Yellowjacket Target 35 Meter mit 0,77 g/t Gold, die einen höhergradigen Kern von 19 Metern mit 1,34 g/t Gold und darin eingeschlossen 0,45 Meter mit 38,10 g/t Gold enthielten. Bereits 2019 hatte das Unternehmen zudem am LD Showing 8,53 g/t Gold über 2,00 Meter erbohrt.

Das aktuelle Bohrprogramm stellt somit die erste systematische Prüfung neuer Ziele auf Grundlage eines aktualisierten Projektmodells dar. Nach Jahren der Konsolidierung und Datensammlung beginnt für Brixton Metals nun eine spannende Phase, in der sich zeigen wird, ob das strukturelle Modell den Weg zur Hartgesteinsquelle des millionenschweren Atlin-Goldcamps weist.

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