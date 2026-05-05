Börsen Update Europa - 05.05. - MDAX stark +2,59 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.074,52 PKT und steigt um +2,59 %. Top-Werte: Hochtief +13,39 %, Schaeffler +8,89 %, ThyssenKrupp +6,23 % Flop-Werte: Aroundtown -1,13 %, freenet -1,07 %, Redcare Pharmacy -1,05 %

Der DAX steht bei 24.309,93 PKT und gewinnt bisher +1,70 %. Top-Werte: Rheinmetall +4,75 %, Commerzbank +4,12 %, Infineon Technologies +3,96 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -5,96 %, DHL Group -2,65 %, Hannover Rueck -1,63 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.771,56 PKT und steigt um +2,00 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +9,87 %, Elmos Semiconductor +7,19 %, AIXTRON +5,88 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,74 %, freenet -1,07 %, CANCOM SE -0,98 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:41) bei 5.835,75 PKT und steigt um +1,56 %.

Top-Werte: UniCredit +7,00 %, Anheuser-Busch InBev +6,86 %, Rheinmetall +4,75 %

Flop-Werte: Sanofi -5,09 %, DHL Group -2,65 %, EssilorLuxottica -1,93 %

Der ATX bewegt sich bei 5.778,30 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: BAWAG Group +2,45 %, STRABAG +1,62 %, OMV +1,57 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,58 %, Wienerberger -1,47 %, Verbund Akt.(A) -1,44 %

Der SMI steht aktuell (13:59:43) bei 13.069,81 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: ABB +2,50 %, Swisscom +2,23 %, Amrize +1,71 %

Flop-Werte: Sika -0,90 %, Nestle -0,85 %, Givaudan -0,70 %

Der CAC 40 steht bei 8.015,15 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.

Top-Werte: Eiffage +2,76 %, Bouygues +2,63 %, ORANGE +2,60 %

Flop-Werte: Sanofi -5,09 %, EssilorLuxottica -1,93 %, DANONE -1,51 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.061,38 PKT und gewinnt bisher +1,14 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,99 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +3,23 %, ABB +2,50 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,40 %, Nordea Bank Abp -0,59 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,17 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.585,00 PKT und steigt um +1,73 %.

Top-Werte: Viohalco +3,56 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,34 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,64 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,63 %, Piraeus Port Authority -0,39 %