Rockwell Automation Aktie steigt am 05.05.2026 kräftig

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,82 % konnte die Rockwell Automation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rockwell Automation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 372,55€, mit einem Plus von +8,82 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rockwell Automation ist ein US-Anbieter von Industrieautomatisierung und digitaler Fabrik. Kernprodukte: Steuerungen (Allen-Bradley), Software/IIoT (FactoryTalk), Sicherheits- und Antriebstechnik, Services. Starke Position in Nordamerika, global bedeutend in Smart Manufacturing. Wichtige Wettbewerber: Siemens, Schneider Electric, ABB, Emerson. USP: enge IT/OT-Integration, Partnerschaft mit Microsoft, fokussiertes Automatisierungsportfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Rockwell Automation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,73 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rockwell Automation Aktie damit um +7,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,84 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,90 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Rockwell Automation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,30 % 1 Monat +17,84 % 3 Monate -5,73 % 1 Jahr +52,96 %

Informationen zur Rockwell Automation Aktie

Stand: 05.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 112 Mio. Rockwell Automation Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,24 Mrd.EUR € wert.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) today reported second quarter fiscal 2026 results. "We delivered a strong second quarter, with double-digit growth in sales and earnings exceeding our expectations. We saw solid momentum across much of the …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rockwell Automation

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,50 %. Honeywell International notiert im Plus, mit +0,26 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,69 %. Schneider Electric legt um +2,27 % zu Siemens notiert im Plus, mit +3,81 %.

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Ob die Rockwell Automation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rockwell Automation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.