BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dazu beigetragen habe neben dem Volumenanstieg auch der Preismix./rob/tih/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 67,48EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

