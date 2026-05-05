RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der spanische Großaktionär Acciona mache sich öffentlich für eine Konsolidierung in der Windkraftbranche stark, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Vorteile lägen auf der Hand, aber die Wettbewerbsbehörden in der Europäischen Union dürften seiner Einschätzung nach ein Hindernis bleiben./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 48,54EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was einem Rückgang von -22,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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