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    BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält die Kursverluste im laufenden Jahr und den vergangenen zwölf Monaten für eine Überreaktion, die eine gute Einstiegschance bei dem Tickethändler und Veranstalter biete, wie er am Montagnachmittag schrieb. Ein Grund dafür seien Sorgen hinsichtlich der massiven Investitionen in Veranstaltungsstätten. Gerade diesbezüglich erwartet er sich mehr strategischen Einblick vom Kapitalmarkttag im September./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 54,70EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 88
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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