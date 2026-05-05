BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hält die Kursverluste im laufenden Jahr und den vergangenen zwölf Monaten für eine Überreaktion, die eine gute Einstiegschance bei dem Tickethändler und Veranstalter biete, wie er am Montagnachmittag schrieb. Ein Grund dafür seien Sorgen hinsichtlich der massiven Investitionen in Veranstaltungsstätten. Gerade diesbezüglich erwartet er sich mehr strategischen Einblick vom Kapitalmarkttag im September./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 54,70EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

