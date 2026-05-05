BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 84,06EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 118

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,00 € , was eine Steigerung von +33,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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