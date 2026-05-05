BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 84,06EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 113
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
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