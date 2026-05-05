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    Traction Uranium gibt Vertragspartner für radiometrische Flugvermessung auf Uranprojekt Aurora in Saskatchewan bekannt

    Traction Uranium gibt Vertragspartner für radiometrische Flugvermessung auf Uranprojekt Aurora in Saskatchewan bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Traction beauftragt Special Projects Inc. mit der Weiterentwicklung von Aurora in Richtung einer präziseren Zieldefinition

     

    5. Mai 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass Special Projects Inc. („SPI“) damit beauftragt wurde, eine radiometrische Flugvermessung auf dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region Athabasca Basin in Saskatchewan durchzuführen. Die Vermessung wird unter der Leitung von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, durchgeführt. Traction besitzt eine Option auf den Erwerb einer 80-%-Beteiligung an Aurora von Cosa, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen. Das Projekt Aurora befindet sich etwa 16 km östlich der Uranverarbeitungsanlage und der vormals produzierenden Mine Key Lake und erstreckt sich über eine vielversprechende Streichlänge von etwa 17 km entlang des südöstlichen Randes des Athabasca Basin.

     

    SPI ist ein in Calgary ansässiger Vertragspartner für luftgestützte geophysikalische Vermessungen, der auf geophysikalische Flugvermessungen, radiometrische Untersuchungen sowie Magnetfeldvermessungen spezialisiert ist. Das radiometrische Flugvermessungssystem umfasst ein eigens entwickeltes, fokussiertes 16-Detektor-Gammaspektrometer, das eine hohe räumliche Auflösung für die Erkennung radioaktiver Signale bietet, die mit mineralisierten Felsbrocken, kleinen Ausbissen und anderen oberflächennahen Zielen in Verbindung stehen. Die geplante Untersuchung soll eine radiometrische Abdeckung im gesamten Projektgebiet von Aurora liefern und dabei helfen, radioaktive Anomalien zu identifizieren, die weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen könnten. Angesichts des Standorts von Aurora am Rand eines Beckens, wo die Sandsteinabdeckung in Teilen des Projektgebiets als oberflächennah bis stellenweise fehlend interpretiert wird, soll die Untersuchung die Bewertung des Potenzials für oberflächennahe Uranvorkommen unterstützen und dabei helfen, Gebiete für zukünftige Bodenarbeiten zu priorisieren. Die endgültigen Untersuchungsparameter, einschließlich der geplanten Linienkilometer, des Linienabstands, des Zeitpunkts der Datenerfassung, der Flugspezifikationen und der endgültigen Ergebnisse, werden nach der Fertigstellung des Untersuchungsplans mit SPI bestätigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Untersuchungsergebnisse in bestehende geologische, geophysikalische, historische Explorations- und Fernerkundungsdatensätze integriert werden, um die Zielverfeinerung im gesamten Projektgebiet zu unterstützen.

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