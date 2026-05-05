UBS stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach zwei angekündigten Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Obwohl die Preise beider Transaktionen nicht veröffentlicht worden seien, gehe er davon aus, dass der Software-Konzern in diesem Jahr einige Milliarden Euro aus seiner Bilanz abziehen werde, schrieb Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht der Analyst die Transaktionen als "klare Stärkung der SAP-Kompetenzen, aber auch als implizite Anerkennung der Herausforderungen der letzten 12 bis 18 Monate in der KI-Entwicklung"./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 149,5EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Briest
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
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