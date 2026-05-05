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    UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

    UBS stuft SAP SE auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach zwei angekündigten Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Obwohl die Preise beider Transaktionen nicht veröffentlicht worden seien, gehe er davon aus, dass der Software-Konzern in diesem Jahr einige Milliarden Euro aus seiner Bilanz abziehen werde, schrieb Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht der Analyst die Transaktionen als "klare Stärkung der SAP-Kompetenzen, aber auch als implizite Anerkennung der Herausforderungen der letzten 12 bis 18 Monate in der KI-Entwicklung"./ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 149,5EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Briest
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 205
    Kursziel alt: 205
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,00, was eine Steigerung von +37,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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