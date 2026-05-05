DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz sei zwar auf Jahressicht um acht Prozent zurückgegangen, die Profitabilität habe aber zugenommen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Recycler von Industriestäuben und Salzschlacken habe von geringeren operativen Ausgaben und höheren Zinkpreisen profitiert./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 33,25EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00 € , was eine Steigerung von +10,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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