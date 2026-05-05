BERENBERG stuft Yara auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara von 430 auf 451 norwegischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 winke dem Düngemittelkonzern überraschender Gewinn-Rückenwind aufgrund einer Mangelversorgung mit Stickstoffdünger, schrieb Analystin Lucy Bi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber bekannt, dass dies in diesem Jahr den Gewinn nach oben treiben werde./rob/tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Yara International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 50,20EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lucy Bi
Analysiertes Unternehmen: Yara
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 451
Kursziel alt: 430
Währung: NOK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucy Bi
Analysiertes Unternehmen: Yara
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 451
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