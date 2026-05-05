BERENBERG stuft Yara auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara von 430 auf 451 norwegischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 winke dem Düngemittelkonzern überraschender Gewinn-Rückenwind aufgrund einer Mangelversorgung mit Stickstoffdünger, schrieb Analystin Lucy Bi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber bekannt, dass dies in diesem Jahr den Gewinn nach oben treiben werde./rob/tih/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Yara International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 50,20EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lucy Bi

Analysiertes Unternehmen: Yara

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 451

Kursziel alt: 430

Währung: NOK

Zeitrahmen: N/A

