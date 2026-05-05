🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Chinas neue Auto-Strategie

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der "Yaris-Moment": Warum China jetzt Europas Markt erobern will

    Doppelte Preise im Ausland, harte Verluste im Inland: Warum Chinas Autobauer jetzt alles auf eine riskante Strategie setzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Chinas neue Auto-Strategie - Der "Yaris-Moment": Warum China jetzt Europas Markt erobern will
    Foto: Chen Yaqin - picture alliance / Xinhua News Agency

    Chinas Autobauer wollen im Ausland endlich nachhaltig wachsen. Wie Reuters berichtet, suchen Hersteller wie BYD, Chery und SAIC gezielt nach einem strategischen Durchbruch – ihrem eigenen "Yaris-Moment".

    Der Begriff lehnt sich an Toyota an. Dessen Modell Yaris wurde speziell für Europa entwickelt und ebnete dem Konzern ab 1999 den Weg zum Erfolg auf dem Kontinent. Analyst Pedro Pacheco von Gartner nennt die aktuelle Entwicklung daher einen Wendepunkt.

    Export statt Preiskampf

    Im Heimatmarkt kämpfen mehr als 100 Hersteller in einem harten Preiskrieg. Die Margen sind unter Druck, Gewinne bleiben aus. Gleichzeitig stagniert die Nachfrage.

    Im Ausland sehen die Unternehmen bessere Chancen. Dort können sie ihre Fahrzeuge oft zum doppelten Preis verkaufen und bleiben dennoch günstiger als etablierte Marken. China stieg bereits 2024 zum größten Autoexporteur der Welt auf.

    Neue Modelle für lokale Kunden

    Früher exportierten die Hersteller leicht angepasste China-Modelle. Heute entwickeln sie Autos gezielt für einzelne Märkte.

    So stellte Hongqi auf der Automesse in Peking einen kompakten SUV für rund 80 Länder vor. Designchef Giles Taylor erklärte laut Reuters: "Das ist der Grund, warum es dieses Auto gibt."

    Auch BYD setzt auf Spezialisierung. Managerin Stella Li sagte gegenüber Reuters: "Wenn wir in diesem Segment nicht das richtige Auto haben, verlieren wir." Hintergrund ist, dass Kleinwagen in Südeuropa mehr als 40 Prozent der Verkäufe ausmachen – in China jedoch kaum eine Rolle spielen.

    Europa als Schlüsselmarkt

    Der Erfolg hängt stark davon ab, ob chinesische Marken lokale Vorlieben treffen. Design und Ausstattung unterscheiden sich deutlich.

    Nissan-Designer Alfonso Albaisa erklärte, chinesische Modelle seien oft experimenteller. Funktionen wie Karaoke im Auto seien für junge Käufer in China wichtig, in Europa aber kaum gefragt.

    Berater Phil Dunne betonte: "Rein auf den Preis zu setzen, funktioniert vielleicht beim ersten Mal. Aber die Europäer schlagen bei den Kosten zurück."

    Die Marktanteile chinesischer Marken steigen dennoch. In Großbritannien verdoppelten sie sich im ersten Quartal auf 14,2 Prozent. Europaweit legten sie laut Inovev auf 6 Prozent zu.

    Strategie entscheidet über Zukunft

    Viele Hersteller sehen den Export inzwischen als Überlebensstrategie. Gleichzeitig planen sie neue Modelle speziell für Europa, Australien oder Lateinamerika. Der "Yaris-Moment" ist für Chinas Autobauer mehr als ein Schlagwort: Er entscheidet darüber, ob sie sich dauerhaft als globale Konkurrenz etablieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chinas neue Auto-Strategie Der "Yaris-Moment": Warum China jetzt Europas Markt erobern will Doppelte Preise im Ausland, harte Verluste im Inland: Warum Chinas Autobauer jetzt alles auf eine riskante Strategie setzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     