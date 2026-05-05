Der "Yaris-Moment": Warum China jetzt Europas Markt erobern will

Der Begriff lehnt sich an Toyota an. Dessen Modell Yaris wurde speziell für Europa entwickelt und ebnete dem Konzern ab 1999 den Weg zum Erfolg auf dem Kontinent. Analyst Pedro Pacheco von Gartner nennt die aktuelle Entwicklung daher einen Wendepunkt.

Chinas Autobauer wollen im Ausland endlich nachhaltig wachsen. Wie Reuters berichtet, suchen Hersteller wie BYD, Chery und SAIC gezielt nach einem strategischen Durchbruch – ihrem eigenen "Yaris-Moment".

Export statt Preiskampf

Im Heimatmarkt kämpfen mehr als 100 Hersteller in einem harten Preiskrieg. Die Margen sind unter Druck, Gewinne bleiben aus. Gleichzeitig stagniert die Nachfrage.

Im Ausland sehen die Unternehmen bessere Chancen. Dort können sie ihre Fahrzeuge oft zum doppelten Preis verkaufen und bleiben dennoch günstiger als etablierte Marken. China stieg bereits 2024 zum größten Autoexporteur der Welt auf.

Neue Modelle für lokale Kunden

Früher exportierten die Hersteller leicht angepasste China-Modelle. Heute entwickeln sie Autos gezielt für einzelne Märkte.

So stellte Hongqi auf der Automesse in Peking einen kompakten SUV für rund 80 Länder vor. Designchef Giles Taylor erklärte laut Reuters: "Das ist der Grund, warum es dieses Auto gibt."

Auch BYD setzt auf Spezialisierung. Managerin Stella Li sagte gegenüber Reuters: "Wenn wir in diesem Segment nicht das richtige Auto haben, verlieren wir." Hintergrund ist, dass Kleinwagen in Südeuropa mehr als 40 Prozent der Verkäufe ausmachen – in China jedoch kaum eine Rolle spielen.

Europa als Schlüsselmarkt

Der Erfolg hängt stark davon ab, ob chinesische Marken lokale Vorlieben treffen. Design und Ausstattung unterscheiden sich deutlich.

Nissan-Designer Alfonso Albaisa erklärte, chinesische Modelle seien oft experimenteller. Funktionen wie Karaoke im Auto seien für junge Käufer in China wichtig, in Europa aber kaum gefragt.

Berater Phil Dunne betonte: "Rein auf den Preis zu setzen, funktioniert vielleicht beim ersten Mal. Aber die Europäer schlagen bei den Kosten zurück."

Die Marktanteile chinesischer Marken steigen dennoch. In Großbritannien verdoppelten sie sich im ersten Quartal auf 14,2 Prozent. Europaweit legten sie laut Inovev auf 6 Prozent zu.

Strategie entscheidet über Zukunft

Viele Hersteller sehen den Export inzwischen als Überlebensstrategie. Gleichzeitig planen sie neue Modelle speziell für Europa, Australien oder Lateinamerika. Der "Yaris-Moment" ist für Chinas Autobauer mehr als ein Schlagwort: Er entscheidet darüber, ob sie sich dauerhaft als globale Konkurrenz etablieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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