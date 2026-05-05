Bis zu 15% mit Landwirtschaft: Cashflow aus krisenfesten Sachwerten

Landwirtschaft gehört zu den stabilsten Bereichen der Realwirtschaft. Nahrungsmittel werden unabhängig von Konjunkturzyklen benötigt, die Nachfrage bleibt konstant, auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Gleichzeitig war der Zugang zu diesen Sachwerten lange Zeit mit hohen Hürden verbunden. Der direkte Kauf und die Bewirtschaftung von Ackerland sind mit erheblichem Kapitalbedarf, operativem Aufwand und langfristiger Bindung verbunden – für viele Privatanleger kaum realistisch umsetzbar.

Auch über die Börse ist der Zugang nur eingeschränkt attraktiv. Der Agrar- und Lebensmittelbereich gilt zwar als defensiv, bietet aber häufig nur begrenztes Renditepotenzial. Wachstum ist in vielen Segmenten bereits weitgehend ausgeschöpft, sodass Kurssteigerungen oft moderat ausfallen.

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ein neuer Ansatz etabliert. Statt selbst Land zu besitzen, beteiligen sich Anleger an landwirtschaftlichen Finanzierungen und profitieren von regelmäßigen Zinszahlungen und einer Rendite von bis zu 15 %.

Wie dieses Modell funktioniert und wie sich damit monatlicher Cashflow im zweistelligen Renditebereich erzielen lässt, schauen wir uns im weiteren Verlauf genauer an.

Was Basiskonsum für Anleger so attraktiv macht

Landwirtschaft gehört zu den grundlegendsten Wirtschaftsbereichen überhaupt. Während viele Branchen stark von Konjunkturzyklen, Konsumverhalten oder Marktstimmungen abhängen, basiert dieser Sektor auf einem einfachen Prinzip: Nahrung und Rohstoffe werden immer benötigt.

Genau diese strukturelle Nachfrage sorgt dafür, dass Landwirtschaft seit Jahren als vergleichsweise stabile Anlageklasse gilt. Unabhängig davon, ob die Wirtschaft wächst oder stagniert – Produktion und Absatz bleiben in vielen Bereichen konstant.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere zentrale Vorteile:

Konstante Nachfrage: Lebensmittel zählen zum Basiskonsum und werden unabhängig von wirtschaftlichen Entwicklungen benötigt.

Krisenresistenz: Landwirtschaftliche Betriebe sind weniger stark von Konjunkturschwankungen betroffen als viele andere Branchen.

EU-Subventionen: In vielen europäischen Ländern werden Agrarbetriebe staatlich unterstützt, was zusätzliche Stabilität schafft.

Begrenzte Ressourcen: Ackerflächen sind weltweit knapp, während die Nachfrage langfristig weiter steigt.

Planbare Zyklen: Aussaat, Wachstum und Ernte folgen klaren Abläufen, was eine bessere Planbarkeit ermöglicht.

Rohstoffe mit Dauerbedarf: Produkte wie Getreide, Holz oder landwirtschaftliche Erzeugnisse bleiben dauerhaft gefragt.

Diese Kombination aus stabiler Nachfrage, realen Werten und planbaren Prozessen macht den landwirtschaftlichen Sektor für viele Anleger zunehmend interessant – insbesondere für diejenigen, die neben Wachstum auch auf regelmäßige Erträge setzen.

Der neue Ansatz: Rendite aus Landwirtschaft ohne eigenes Land

Der Zugang zur Landwirtschaft war für Privatanleger lange Zeit stark eingeschränkt. Der Kauf von Ackerland oder Forstflächen ist nicht nur kapitalintensiv, sondern auch mit operativem Aufwand verbunden – von der Bewirtschaftung bis zur Vermarktung der Erträge.

Inzwischen hat sich jedoch ein neuer Ansatz etabliert, der diesen Markt deutlich zugänglicher macht. Statt selbst Land zu besitzen oder zu bewirtschaften, stellen Anleger über Plattformen wie LANDE oder Debitum Kapital für landwirtschaftliche Betriebe zur Verfügung und profitieren im Gegenzug von festen Zinszahlungen.

Das Grundprinzip ist dabei einfach: Landwirte benötigen regelmäßig Kapital, etwa für Saatgut, Maschinen, Betriebsmittel oder Erntezyklen. Diese Finanzierung wird über spezialisierte Plattformen gebündelt und Anlegern zugänglich gemacht.

Für Investoren ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Regelmäßiger Cashflow: Zinszahlungen erfolgen monatlich oder sogar täglich und sorgen für laufende Einnahmen.

Attraktive Renditen: Je nach Modell sind Renditen im Bereich von etwa 8 bis 15 % pro Jahr möglich.

Kein operativer Aufwand: Bewirtschaftung, Ernte und Verwaltung entfallen vollständig.

Niedrige Einstiegshürden: Investitionen sind bereits mit kleineren Beträgen möglich.

Diversifikation: Kapital kann auf verschiedene Betriebe, Projekte und Regionen verteilt werden.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass die Erträge nicht aus dem direkten Besitz von Land entstehen, sondern aus der Finanzierung laufender Produktionsprozesse. Dadurch lässt sich ein planbarer Einkommensstrom aufbauen, ohne selbst in die operative Landwirtschaft eingebunden zu sein.

Gleichzeitig gilt wie bei allen Investments: Renditen sind nicht garantiert, und auch bei besicherten Finanzierungen können Ausfälle auftreten. Eine breite Streuung und ein bewusster Umgang mit Risiken bleiben daher entscheidend.

LANDE: Landwirtschaftlicher Cashflow mit stabiler Struktur

LANDE ermöglicht Anlegern den Zugang zu landwirtschaftlichen Finanzierungen, ohne selbst in den operativen Betrieb eingebunden zu sein. Statt Ackerflächen zu kaufen oder landwirtschaftliche Prozesse zu steuern, investieren Anleger in Kredite, die direkt an Agrarbetriebe vergeben werden.

Die Erträge entstehen dabei aus den laufenden Zinszahlungen dieser Finanzierungen. Landwirte nutzen das Kapital beispielsweise für Betriebsmittel, Maschinen oder die Vorfinanzierung von Erntezyklen. Durch diese regelmäßig wiederkehrenden Finanzierungsbedarfe ergibt sich ein kontinuierlicher Cashflow für Investoren.

Der Zugang ist bewusst einfach gestaltet. Anleger können bereits mit kleineren Beträgen investieren und ihr Kapital über verschiedene Projekte streuen. Gleichzeitig entfällt der gesamte operative Aufwand – von der Bewirtschaftung über die Ernte bis hin zur Vermarktung der Produkte.

Einblick in die Plattform: Investoren sehen verfügbare Kredite inklusive Laufzeit, Zinssatz und Besicherung

Ein weiterer Vorteil liegt in der klaren Struktur der Investments. Die Kredite sind häufig durch reale Vermögenswerte abgesichert, etwa durch Land, Maschinen oder Ernteerträge. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen Investment und realer Wertschöpfung im Agrarsektor.

Typisch für LANDE:

Renditen von etwa 10 bis 12 % pro Jahr

Regelmäßige, oft monatliche Zinszahlungen

Besicherung durch landwirtschaftliche Vermögenswerte

Fokus auf europäische Agrarbetriebe

Damit positioniert sich LANDE im Bereich stabiler, einkommensorientierter Investments mit planbarem Cashflow aus der laufenden landwirtschaftlichen Produktion.

>> Mehr Details gibt’s im ausführlichen LANDE-Review.

Debitum: Sachwertbasierte Finanzierung von Agrar- und Forstprojekten mit attraktiver Rendite

Debitum Investments verfolgt einen breiteren Ansatz im Bereich realwirtschaftlicher Finanzierungen. Anleger investieren hier nicht nur in landwirtschaftliche Projekte, sondern auch in forstwirtschaftliche und rohstoffbasierte Geschäftsmodelle und erhalten dafür feste Zinszahlungen.

Der Fokus liegt auf der Finanzierung von Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind. Dazu gehören unter anderem Agrarbetriebe, Holzverarbeiter oder Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette von Rohstoffen. Gerade die Forstwirtschaft spielt dabei eine besondere Rolle: Holz wächst unabhängig von Marktzyklen und bleibt als Rohstoff langfristig gefragt – etwa im Bau, in der Industrie oder im Energiesektor.

Die Erträge entstehen aus den Zinsen dieser Finanzierungen. Unternehmen nutzen das Kapital beispielsweise für Maschinen, Lagerbestände, Verarbeitung oder den laufenden Betrieb. Die Kredite werden häufig in sogenannte Asset-Backed Notes gebündelt, wodurch Anleger Zugang zu breit diversifizierten Portfolios erhalten.

Der Zugang ist ebenfalls einfach gestaltet. Anleger können ihr Kapital über verschiedene Projekte und Sektoren streuen, ohne sich um operative Prozesse kümmern zu müssen – weder in der Landwirtschaft noch in der Forstwirtschaft.