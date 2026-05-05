BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Gasekonzern habe seine Serie übertroffener Gewinnerwartungen je Aktie nun schon auf 29 Quartale ausgedehnt, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, was die Schätzungen und Zielsetzungen betrifft - unabhängig von der Entwicklung im Iran./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 422,2EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.