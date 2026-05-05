RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Manjari Dhar lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass das erste Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Sie erwähnte vor allem eine starke Bruttomarge und die gute Kostenkontrolle. Besonders erfreulich seien auch die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und ein stärkeres Abschneiden im Einzelhandel./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 35,64EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.





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