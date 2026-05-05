DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 28 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April seien die Aktien von Wohnimmobilien erneut das Schlusslicht in der Immobilienbranche gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,30EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
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