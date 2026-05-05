DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 28 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April seien die Aktien von Wohnimmobilien erneut das Schlusslicht in der Immobilienbranche gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,30EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +12,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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