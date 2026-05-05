DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im April hätten sich die Aktienkurse in den Immobiliensegmenten Einzelhandel und Büros am stärksten entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil hätten sich die Refinanzierungskonditionen zuletzt verbessert im Vergleich zum März./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 2,37EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,80

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

