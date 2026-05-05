DZ BANK stuft Stellantis auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 7,50 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Autobauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei der Ausblick bekräftigt worden, dennoch belaste die Ungewissheit über die weitere Strategie, insbesondere rund um das heterogene Markenportfolio. Antworten darauf erwartet er im Rahmen des am 21. Mai stattfindenden Kapitalmarkttages./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 6,093EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
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