DZ BANK stuft Stellantis auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 7,50 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Autobauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei der Ausblick bekräftigt worden, dennoch belaste die Ungewissheit über die weitere Strategie, insbesondere rund um das heterogene Markenportfolio. Antworten darauf erwartet er im Rahmen des am 21. Mai stattfindenden Kapitalmarkttages./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 6,093EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,42 € , was eine Steigerung von +4,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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