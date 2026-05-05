JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Im April sei die aktive Kundenzahl der Online-Apotheke im Vergleich zum Vormonat um elf Prozent gesunken, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf die Osterferien und reduzierte Marketingausgaben zurück. Das nächste wichtige Event für die Aktie werde am 6. Mai der vollständige Zwischenbericht zum ersten Quartal./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00 € , was eine Steigerung von +74,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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