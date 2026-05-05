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    JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Franken belassen. Anders als beim Konkurrenten Redcare habe sich die Zahl aktiver Kunden im April bei den Schweizern auf einem niedrigen Niveau im Vormonatsvergleich verbessert, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Hauptversammlung sollte am 12. Mai das nächste wichtige Ereignis für die Online-Apotheke werden wegen einer Entscheidung über den künftigen Umfang des Engagements des polnischen Pharmahändlers Pelion./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 7,698EUR auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,50
    Kursziel alt: 9,50
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



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