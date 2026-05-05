DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Santander auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 11,50 auf 12,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich im ersten Quartal widerstandsfähig gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz nicht gerade günstiger Umstände in einigen Regionen und außerordentlicher Wertminderungen sei das Geldhaus auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 10,10EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,10

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

