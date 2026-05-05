RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach der Bilanz zum ersten Quartal von 79 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones begründete das höhere Kursziel mit anziehenden Volumina des Bierkonzerns sowie der Erwartung steigender operativer Gewinne (Ebitda). Zum Teil seien diese auch günstigen Wechselkursen geschuldet, so der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,55 % und einem Kurs von 67,32EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

