RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach der Bilanz zum ersten Quartal von 79 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones begründete das höhere Kursziel mit anziehenden Volumina des Bierkonzerns sowie der Erwartung steigender operativer Gewinne (Ebitda). Zum Teil seien diese auch günstigen Wechselkursen geschuldet, so der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,55 % und einem Kurs von 67,32EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
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