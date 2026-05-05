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    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt. Spanien werde derweil anfälliger dafür, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Iberdrola rechnet er aber weiterhin die positive Gewinndynamik zu Gute. Für die Spanier liege er mit seinen Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 drei Prozent über dem Konsens./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 19,49EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.





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