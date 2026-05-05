BERNSTEIN RESEARCH stuft GSK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2750 auf 2630 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte in einer am Dienstag vorliegenden Studie dar, warum er daran glaubt, dass die nächsten drei Monate für den britischen Pharmakonzern reich an Kurstreibern werden. Neuigkeiten zum Produktportfolio sollten demnach dazu beitragen, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktien wieder größer wird. Er kürzte aber etwas seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2031 wegen seiner Annahmen für Medikamente mit auslaufendem Patentschutz./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 21,62EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26,3

Kursziel alt: 27,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,30 £ , was eine Steigerung von +41,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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