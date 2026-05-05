WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum ersten Quartal von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Halbleitern habe den erwartet starken Jahresauftakt hingelegt, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Er rechnet mit einer Fortsetzung der starken operativen Entwicklung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 194,2EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

