DZ BANK stuft IBERDROLA SA auf 'Verkaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Quartalszahlen von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das "gute erste Quartal" des spanischen Versorgers und auch auf dessen angehobene Jahresziele. Wegen der Expansion im Netzbereich in attraktiven Märkten, der Stärke von Iberdrola bei Wachstumsthemen und der guten Erfolgsbilanz rechnet Eisenmann mit einem beständigen hohen Gewinnwachstum. Den Bewertungsaufschlag der Aktie jedoch hält er für "ungerechtfertigt hoch" und verwies zudem auf die unattraktive Dividendenrendite./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 19,49EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: negativ
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Zeitrahmen: N/A
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