DZ BANK stuft IBERDROLA SA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Quartalszahlen von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das "gute erste Quartal" des spanischen Versorgers und auch auf dessen angehobene Jahresziele. Wegen der Expansion im Netzbereich in attraktiven Märkten, der Stärke von Iberdrola bei Wachstumsthemen und der guten Erfolgsbilanz rechnet Eisenmann mit einem beständigen hohen Gewinnwachstum. Den Bewertungsaufschlag der Aktie jedoch hält er für "ungerechtfertigt hoch" und verwies zudem auf die unattraktive Dividendenrendite./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 19,49EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

