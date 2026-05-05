RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,68 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

