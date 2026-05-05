RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT
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Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,68 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 79
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