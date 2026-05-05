Pfizer kann sich sehen lassen: 6,5 % Dividende und starke Zahlen!

Viele Anlegerinnen und Anleger fiebern den am Mittwochmorgen von Novo Nordisk erwarteten Quartalszahlen entgegen. Ihrem Ruf als Wachstumsunternehmen können die Dänen gegenwärtig zwar nicht mehr gerecht werden, doch mit einem KGVe 2026 von 13,2 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent gilt die Aktie inzwischen als Value-Titel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Einen noch höheren, von Investoren noch übersehenen Gegenwert bietet jedoch die Pfizer-Aktie. Der US-Pharmariese handelt mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis und bietet eine Ausschüttung von 6,5 Prozent. Gleichzeitig konnte die Aktie in den vergangenen Monaten wieder positive Impulse setzen, während Novo Nordisk noch um den Start einer Erholung ringt.

Am Dienstagmittag hat Pfizer seine Quartalszahlen vorgelegt. Die belegen, dass die Wachstumsschwäche des Unternehmens nach dem Ende der Corona-Pandemie beendet sein könnte. Das macht die Aktie für einen Einstieg jetzt noch attraktiver.

Pfizer wächst überraschend stark

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 5,7 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 700 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Zwar befinden sich Wirkstoffe im Zusammenhang mit COVID-19 weiter im freien Fall, doch dafür entwickelte sich das Geschäft mit dem Blutgerinner Eliquis sehr stark. Hier verzeichnete Pfizer einen Anstieg von 13 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar. Ein weiteres wichtiges Produkt war der Pneumokokken-Impfstoff Prevnar, wo die Erlöse um 2 Prozent auf 1,69 Milliarden US-Dollar zulegten.

Auf der Ertragsseite stand ein bereinigter Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie zu Buche. Damit übertraf der Konzern die Schätzungen zwar um 3 Cent, verschlechterte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr aber um 17 Cent beziehungsweise rund 18 Prozent.

Insgesamt erzielte Pfizer einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von rund 2,7 Milliarden US-Dollar nach knapp 3,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Ursache für die Differenz waren neben deutlich gestiegenen Produktkosten auch um fast 300 Millionen US-Dollar höhere Forschungsausgaben.

Ausblick bekräftigt, aber etwas unter den Erwartungen

Für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern seine Umsatzprognose von 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar. Die Mittelpunktschätzung von 61,0 Milliarden US-Dollar liegt damit geringfügig unter dem Konsens von 61,37 Milliarden US-Dollar.

Beim bereinigten Gewinn pro Aktie stellte CEO Andre Bourla 2,80 bis 3,00 US-Dollar in Aussicht – auch hier liegt der Mittelpunktwert unter der Marktprognose von 2,96 US-Dollar. Bourla bekräftigte in der Pressemitteilung vor allem Fortschritte in der Produktpipeline und hob die Segmente Onkologie und Übergewicht hervor. Hierauf entfiel ein Großteil der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.

Aktie profitiert, Einstiegsgelegenheit nach Konsolidierung

Am Markt zeigten sich Anlegerinnen und Anleger mit dem von Pfizer Erreichten zufrieden. Die Aktie gilt als wenig schwankungsanfällig, am Optionsmarkt war vorab eine Kursbewegung um bis zu 4,3 Prozent eingepreist. In der US-Vorbörse stand nach der Vorlage ein Plus von einem Prozent zu Buche. Wenig deutete am frühen Mittwochnachmittag darauf hin, dass die Aktie im weiteren Handelsverlauf noch vor einer größeren Bewegung stehen könnte.

Mit Blick auf den aktuellen Chart musste Pfizer zuletzt zwar die 50-Tage-Linie aufgeben, womit ein erstes Schwächesignal vorliegt. Mit einem Plus von etwa 10 Prozent war die Performance in den vergangenen 12 Monaten aber zufriedenstellen. Mit der Dividende on top kommen so fast 17 Prozent zusammen, Solange sich die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie aufhält, darf außerdem mit der Wiederaufnahme des vor über einem Jahr angelaufenen Erholungstrends gerechnet werden.

Fazit: Günstig und solide Depotbeimischung – langweilig im besten Sinne des Wortes!

Auch die Unternehmensbewertung rechtfertigt deutlich höhere Notierungen. Auf Basis der konzerneigenen Schätzung ist Pfizer für 2026 mit einem KGV von 8,8 bis 9,4 bewertet. Das liegt um rund 13 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel und um fast die Hälfte niedriger als der Branchendurchschnitt. Auch bei vielen anderen Kennziffern handelt die Aktie mit deutlich zweistelligen Abschlägen, was auf eine fundamentale Unterbewertung hindeutet. Der faire Wert wird von Analystinnen und Analysten aktuell auf 29,00 US-Dollar getippt.

Wer auf der Suche nach einem ebenso stabilen wie unaufgeregten Dividendenzahler ist, kann bei Pfizer nach den Zahlen zugreifen. Mit dem Umsatzplus beendet der Konzern eine zwei Quartale andauernde Schwächephase und konnte damit positiv überraschen. Verkaufen sich neben den alten Kassenschlager jetzt auch neue Produkte noch besser, könnte außerdem die Wachstumsphantasie zurückkehren. Dieses Szenario wird vom Markt aktuell noch unterschätzt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion