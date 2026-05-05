Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,22 % hoch – jetzt 4.573,08 USD
Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,22 % in 24h auf 4.573,08 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,78 %
|1 Monat
|-2,97 %
|3 Monate
|-8,59 %
|1 Jahr
|+39,33 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.294,54USD. Heute steht er bei 4.573,08USD. Das Investment wäre auf 3.532,58USD gewachsen – eine Steigerung von +253,26 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Negative Realzinsen und expansive Geldpolitik (M2) sprechen für Gold, während Rezession und höhere Zinsen gegenteilige Effekte befürchten lassen. Ölpreise werden als Einflussfaktor genannt. Kurzfristig fehlt eine klare Richtung; die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch angegeben. Gold bleibt Absicherung, Trend unklar.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,90EUR
|+1,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,39EUR
|+1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|258,50EUR
|+1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,64EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|103,05EUR
|+1,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|590,15EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,22EUR
|+1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,73EUR
|+0,87 %
|Long
|1
|0,00
|125,32EUR
|+0,26 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,328EUR
|-1,09 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.