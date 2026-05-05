Goldpreis schießt um +1,22 % hoch – jetzt 4.573,08 USD

+1,22 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -2,97 % 3 Monate -8,59 % 1 Jahr +39,33 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.573,08. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.294,54USD. Heute steht er bei 4.573,08USD. Das Investment wäre auf 3.532,58USD gewachsen – eine Steigerung von +253,26 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Negative Realzinsen und expansive Geldpolitik (M2) sprechen für Gold, während Rezession und höhere Zinsen gegenteilige Effekte befürchten lassen. Ölpreise werden als Einflussfaktor genannt. Kurzfristig fehlt eine klare Richtung; die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch angegeben. Gold bleibt Absicherung, Trend unklar.