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    Wo bleibt die gute Nachricht?

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    Teuer, Teuer: Konsumklima auf dem Tiefpunkt

    Der deutsche Konsumklima-Index ist im Keller. Das überrascht angesichts der Nachrichtenlage und der Teuerung nicht.

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    Wo bleibt die gute Nachricht? - Teuer, Teuer: Konsumklima auf dem Tiefpunkt
    Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Stimmung ist mies. Inflation, teure Energie: Auch die 17-Cent-Regel macht den Sprit zunächst günstiger, drückt aber den Benzinpreis im Durchschnitt nicht unter die Marke von 2 Euro. 

    Und: Die Verbarucherstimmung hat sich in Deutschland seit dem Ausbruch des Iran-Krieges weiter verschlechtert. Das zeigen aktuelle Daten, der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), wie Statista am Dienstag mitteilt. 

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    Der GfK-Konsumklima-Index misst die aktuelle Konsumstimmung der Privathaushalte in Deutschland. Hierbei geht es um die Einschätzung der Konsumneigung der Haushalte und die Ermittlung der Konsumabsichten durch repräsentative Befragungen. Ein negativer Konsumklima-Indexwert steht für eine schlechte Verbraucherstimmung mit negativen Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur.

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    Der Konsumklima-Index lag im April 2026 bei einem Indexwert von Minus 28,1 Punkten. Auf Basis der aktuellen Befragung prognostiziert die GfK für das Konsumklima im Mai 2026 einen Wert von  Minus 33,3 Punkten und somit eine weitere deutliche Verschlechterung der Verbraucherstimmung.

    Dabei gab laut GfK-Konsumklimastudie insbesondere der Indikator für die Einkommenserwartungen nach, die Anschaffungsneigung verschlechterte sich ebenfalls. Die Sparneigung ging zwar etwas zurück, bleibt aber auf hohem Niveau, so der Bericht.

    Grund: Befürchtungen einer stark ansteigenden Inflation aufgrund der Folgen des Iran-Krieges.

    Besonders die Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung brechen weiter ein. 

    Zudem lastet der Iran-Krieg weiter auf den Konjunkturaussichten: Die Befragten schätzen laut Bericht die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den kommenden 12 Monaten weniger positiv ein als im Vormonat.

    Der Indikator verliert erneut 6,8 Zähler und fällt auf  Minus 13,7 Punkte. Dies ist ein ähnliches Niveau wie im April 2022 zu Beginn des Ukraine-Kriegs. 

    Anleger indes haben da ruhig Blut: der DAX liegt am Dienstag komfortabel im Plus, bei rund 2 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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