Nasdaq weiter auf Rekordkurs erwartet

Die Ölpreise, die zum Wochenstart angesichts der wieder zugespitzten Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt hatten, gaben etwas nach. Anleger sind erleichtert, da die Waffenruhe zwischen den UA und dem Iran noch hält, auch wenn sie zunehmend gefährdet erscheint. Obendrein herrscht Optimismus, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen weiterhin die Aktienkurse antreiben dürften.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Vortag werden die US-Börsen am Dienstag freundlich erwartet. Der Nasdaq 100 dürfte seinen Rekordlauf zugleich fortsetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,5 Prozent höher auf 49.165 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte 0,7 Prozent höher bei 27.850 Punkten starten und so seine Bestmarke vom Vortag übertreffen.

Konjunkturseitig könnte der Blick eine halbe Stunde nach dem Börsenstart in Richtung des ISM-Index für den Dienstleistungssektor gehen. Der dürfte laut den Experten der Landesbank Helaba solide ausfallen und folglich weiter klar im Expansionsbereich liegen. Zusammen mit dem ISM für das Verarbeitende Gewerbe könnten sich so "die Hinweise verdichten, dass die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs bleibt". Zinssenkungsfantasien schüre das dann allerdings nicht, hieß es.

Mit Blick auf die weltweit bekanntesten Aktien könnte das Intel-Papier Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg führt der iPhone-Hersteller Apple Gespräche mit dem Chiphersteller und auch mit Samsung , um seine Abhängigkeit vom taiwanesischen Zulieferer TSMC zu verringern und Lieferengpässe abzufedern. Intel sprangen vorbörslich um 3,7 Prozent hoch.

Um satte 17,5 Prozent ging es zugleich für Pinterest nach oben. Der Social-Media-Konzern übertraf mit seinem Zahlenwerk erneut die Erwartungen und überraschte zudem mit einer besser als erwarteten Umsatzprognose für das zweite Quartal. Gut dürften vor allem die weiter deutlich gewachsenen Nutzerzahlen und Werbeerlöse ankommen.

Der Pharmakonzern Pfizer meldete für das erste Quartal ein überraschend deutliches Umsatzwachstum, was vor allem neuen Medikamenten zu verdanken war. Die bekräftigten Jahresziele erscheinen laut der US-Bank JPMorgan nun konservativ. Die Aktie zog vorbörslich um 1,7 Prozent nach oben.

Auch für die Aktien des Online-Zahlungsdienstleisters Paypal und des Automatisierungstechnik-Unternehmens Rockwell ging es vor dem Börsenstart nach oben, da beide mit ihren Quartalsberichten und Ausblicken überzeugten. Dass die Krypto-Börse Coinbase einen rund 14-prozentigen Stellenabbau plant, sorgte zudem auch in diesem Papier für vorbörsliche Kursgewinne./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 235,7 auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +29,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +114,54 %. Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 457,56 Mrd.. Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -51,79 %/-11,09 % bedeutet.



