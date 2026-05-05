Viralgen geht Partnerschaft mit Elaaj Bio ein, um das Gentherapieprogramm für die CDKL5-Defizienz-Erkrankung voranzutreiben

SAN SEBASTIÁN, Spanien, und LONDON, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Viralgen, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf Gentherapien mit rekombinanten adeno-assoziierten Viren (rAAV) spezialisiert hat, gab heute eine Partnerschaft mit Elaaj Bio bekannt, einem Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Therapien für das CDKL5-Defizienz-Syndrom (CDD) konzentriert. Elaaj Bio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Loulou Foundation, einer privaten gemeinnützigen Stiftung, die sich der Entwicklung und Erforschung von Therapeutika für CDD widmet. Die Zusammenarbeit, deren Ziel die Weiterentwicklung einer experimentellen CDKL5-Gentherapie ist, vereint komplementäres Fachwissen in den Bereichen Entwicklung und Herstellung von Adeno-assoziierten Virusvektoren (AAV), um die Weiterführung des Programms bis hin zur klinischen Entwicklung zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Know-how in der AAV-Herstellung genutzt, um ein Gentherapieprogramm im präklinischen Stadium für eine seltene neurologische Erkrankung bei Kindern voranzutreiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Viralgen sein Fachwissen in der Herstellung von AAV-Vektoren einbringen, um wichtige Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen, darunter Prozessentwicklung und -optimierung, Herstellung in verschiedenen Maßstäben sowie analytische Charakterisierung und Qualitätskontrolle. Die ersten Entwicklungsarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen und haben die technische Machbarkeit des Herstellungsansatzes bewiesen; die laufenden Aktivitäten konzentrieren sich auf die Prozessskalierung, einschließlich der Herstellung von Chargen in größerem Maßstab.

„Kooperationen wie diese sind unerlässlich, um komplexe Gentherapieprogramme voranzubringen, insbesondere bei seltenen pädiatrischen Erkrankungen, bei denen der Bedarf an neuen Therapien und Innovationen nach wie vor hoch ist", sagte Jimmy Vanhove, Chief Executive Officer bei Viralgen. „Durch die Zusammenarbeit mit Elaaj Bio und der Loulou Foundation bündeln wir komplementäre Stärken in Entwicklung und Herstellung, um die klinische Entwicklung von ELJ-101 zu beschleunigen."

Die CDKL5-Defizienz-Erkrankung (CDD) ist eine seltene und schwere entwicklungsbedingte und epileptische Enzephalopathie, die durch Veränderungen im CDKL5-Gen verursacht wird. Die Erkrankung ist durch früh auftretende Anfälle und erhebliche neurologische Entwicklungsstörungen gekennzeichnet, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien hat. Das