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    Aktien Frankfurt

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    Dax erholt - Rheinmetall und Commerzbank gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich auf 24.381 Punkte, Ölpreise stützen
    • Iran-Konflikt um Straße von Hormus beunruhigt Märkte
    • Unicredit-Angebot treibt Commerzbank Aktie nach oben
    Aktien Frankfurt - Dax erholt - Rheinmetall und Commerzbank gefragt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Start in den Mai hat sich der Dax am Dienstag erholt. Quartalszahlen prägten das Geschehen am Markt. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 1,63 Prozent auf 24.381 Punkte zu, wobei nachgebende Ölpreise stützten.

    Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 2,27 Prozent auf 31.136 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,5 Prozent.

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    Im Iran-Krieg geht es derzeit vor allem um das von den USA initiierte "Projekt Freiheit", das darauf abzielt, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Anleger wägen ab, welchen Einfluss die Nachrichten zum Iran-Krieg auf die Wachstums- und Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

    Trotz der anhaltenden militärischen Auseinandersetzung und der weiterhin offenen Situation am Verhandlungstisch zeigten sich die Finanzmärkte immer noch bemerkenswert gelassen, konstatierten die Experten der Liechtensteiner VP Bank. Breite Kursrückschläge seien bislang ausgeblieben, Risikoprämien hätten sich größtenteils wieder normalisiert, "und das, obwohl der reduzierte Erdölnachschub seine Wirkungen in einer wachsenden Anzahl von Produkten mit Bezug zu Öl und Gas zeigt."

    In der Berichtssaison enttäuschte Fresenius Medical Care (FMC) die Anleger. Analysten bemängelten das schwache Abschneiden des Dialysekonzerns bei den so wichtigen Behandlungszahlen in den USA. Die Papiere rutschten ans Dax-Ende mit einem Minus von 6 Prozent.

    Rheinmetall gewannen nach Quartalszahlen 3,6 Prozent und bauten so ihr deutliches Plus vom Vortag aus. Die Resultate lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies aber mit zeitlichen Effekten begründet und seine Jahresziele bestätigt.

    Commerzbank zogen an der Dax-Spitze nach dem offiziellen Kaufangebot der Unicredit um 4,4 Prozent auf 35,53 Euro. Unicredit legten in Mailand um 5,7 Prozent zu. Damit bewertet die von den Italienern abgegebene Offerte das Frankfurter Institut aktuell mit 32,85 Euro je Aktie.

    Die Aktien von Hochtief setzten ihre Rekordrally mit einem Plus von rund 13 Prozent fort und übersprangen erstmals die 500-Euro-Marke. Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.

    Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler stand mit einer im ersten Jahresviertel verbesserten Profitabilität im Blick. Die Aktien gewannen fast 7 Prozent.

    Fraport sanken um 1 Prozent. Der Iran-Krieg, knappes Kerosin und Streiks bei der Lufthansa trüben die Aussichten für den Frankfurter Flughafen./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 36,74 auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 64,83 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +45,04 %/+62,73 % bedeutet.




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