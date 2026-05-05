Digi Power X unterzeichnet AI-Colocation-Vertrag mit führendem AI-Computing-Unternehmen für ein 40-MW-Rechenzentrum in Columbiana, Alabama

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Digi Power X Inc. (Nasdaq:DGXX) (Cboe Canada:DGX) (das „Unternehmen“ oder „Digi Power X“), ein Betreiber von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute den Abschluss eines Master Services Agreement (der „Vertrag“) mit Cerebras Systems (der „Kunde“) über die Colocation eines speziell errichteten, 40 Megawatt („MW“) starken KI-Rechenzentrumscampus in Columbiana, Alabama (die „Anlage“) bekannt.

Die anfängliche Laufzeit von 10 Jahren hat einen Wert von etwa 1,1 Milliarden $, wobei der potenzielle Gesamtwert des Vertrags einschließlich Verlängerungsklauseln bis zu 2,5 Milliarden $ beträgt – gestützt durch eine Struktur, die Digi Power X langfristige Umsatzsicherheit und Cerebras garantierte Rechenzentrumskapazität ab dem ersten Tag der Inbetriebnahme bietet.

Digi Power X wird die Anlage in zwei Phasen entwickeln und bereitstellen: Phase 1 umfasst eine IT-Last von 15 MW, gefolgt von Phase 2 mit weiteren 25 MW, was eine Gesamtleistung von 40 MW ergibt. Die Anlage wird speziell nach Tier-III-Infrastrukturstandards gebaut und ist für die hohen thermischen Anforderungen der KI-Beschleunigerhardware der nächsten Generation optimiert.

Diese Vereinbarung spiegelt das starke Engagement beider Unternehmen für den Columbiana-Campus wider – eine Anlage, die von Grund auf auf die Anforderungen an Leistungsdichte und Zuverlässigkeit von modernster KI-Rechenleistung ausgelegt ist.

„Diese Vereinbarung ist für Digi Power X wegweisend. Die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags im Wert von 1,1 Milliarden $ mit einem führenden KI-Rechenunternehmen ist eine Bestätigung für alles, was wir aufgebaut haben – unser Team, unsere Standorte, unsere Infrastrukturkapazitäten und unsere Vision davon, wie ein Rechenzentrumsbetreiber der nächsten Generation aussieht. Wir streben nicht mehr nach der Spitzenklasse dieser Branche. Wir sind bereits dort.“

– Michel Amar, Vorsitzender und Chief Executive Officer, Digi Power X Inc.

Sofortiger Baubeginn und beschleunigte Inbetriebnahme

Digi Power X wird unverzüglich mit dem Bau von Phase 1 beginnen, was die Bereitschaft des Unternehmens in den Bereichen Stromversorgung, Standortentwicklung und Beschaffung von Ausrüstung mit langen Vorlaufzeiten widerspiegelt.

Anfängliche Bereitstellung 40 MW kritische IT-Last Baubeginn Sofort Phase 1 betriebsbereit Geplant für den 15. Dezember 2026 Vollständige Inbetriebnahme Geplant bis Ende des 1. Quartals 2027

Der Standort in Columbiana, Alabama, wurde aufgrund seiner Anbindung an eine robuste Strominfrastruktur, eines günstigen regulatorischen Umfelds und der Nähe zu wichtigen Glasfaserinfrastrukturen ausgewählt, die den Südosten der Vereinigten Staaten versorgen. Digi Power X ist Eigentümer der zugrunde liegenden Grundstücke und verfügt damit über eine bilanzgestützte Entwicklungsplattform, die das Unternehmen von seinen auf Pachtverträge angewiesenen Wettbewerbern unterscheidet.

Das Unternehmen hat den Bau des dedizierten Umspannwerks vor Ort für Phase 1 bereits abgeschlossen, wobei der Netzanschluss fertiggestellt und ein Stromliefervertrag mit Alabama Power abgeschlossen wurde – wodurch zwei der bedeutendsten Entwicklungsrisikofaktoren, die typischerweise mit groß angelegten Rechenzentrumsprojekten verbunden sind, minimiert werden und der Campus in Columbiana für einen beschleunigten Bauzeitplan positioniert wird.

Digi Power X plant, unverzüglich mit der Standorterschließung zu beginnen, und strebt die Betriebsbereitschaft von Phase 1 im Dezember 2026 an, gefolgt von der Fertigstellung von Phase 2. Der Bau von Phase 1 wird vom Unternehmen eigenfinanziert, was das finanzielle Engagement von Digi Power X für den Columbiana-Campus und sein Vertrauen in den langfristigen Wert dieser Partnerschaft widerspiegelt.

„Dieser Deal ist ein Statement. Der Abschluss eines Vertrags dieser Größenordnung mit einem der führenden aufstrebenden Unternehmen der KI-Ära signalisiert, dass Digi Power X ein ernstzunehmender Akteur auf höchstem Niveau ist. Dies ist die Art von wegweisender Transaktion, von der wir glauben, dass sie die Tür zu weiteren anspruchsvollen Mietern, Kreditgebern und Partnern öffnen wird.“

– Alec Amar, President, Digi Power X Inc.

„Der Aufbau einer hochdichten KI-Infrastruktur ist eine der entscheidenden Herausforderungen unserer Generation, vergleichbar mit der Einführung von 4G und 5G, die die globale Konnektivität verändert haben. Diese Vereinbarung spiegelt die Vision von Digi Power X, die Stärke seines Teams und seine Fähigkeit wider, als grundlegender Akteur zu agieren. Ich bin stolz darauf, Teil dessen zu sein, was Digi Power X aufbaut.“

- Hans Vestberg, Senior Advisor, Digi Power X Inc.; ehemaliger Vorsitzender und CEO, Verizon Communications; Mitglied des Board of Directors, BlackRock

Strategische Bedeutung

Die Vereinbarung wird voraussichtlich ein zentraler Motor für das künftige Umsatzwachstum von Digi Power X sein.

- Umsatzbeginn: Voraussichtlich Ende 2026.

- Volles Umsatzwachstum: Nach Abschluss der vollständigen Bereitstellung, angestrebt für das 1. Quartal 2027.

- Aufwärtspotenzial: Option auf Kundenerweiterung im Wert von weiteren 1,4 Milliarden $.

Über Digi Power X

Digi Power X ist ein KI-Infrastrukturunternehmen, das ein vertikal integriertes Portfolio an Energieanlagen und Rechenzentrumskapazitäten in Alabama, New York und North Carolina betreibt und über eine gesicherte Leistung von rund 400 MW an seinen Standorten verfügt. Die NeoCloudz-Plattform des Unternehmens bietet GPU-as-a-Service auf dedizierter Bare-Metal-Infrastruktur von NVIDIA. Weitere Informationen finden Sie unter www.digipowerx.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michel Amar, Chief Executive Officer

Digi Power X Inc.

www.digipowerx.com

Investor Relations: T: 888-474-9222 | E-Mail: IR@digihostpower.com

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QUELLE: Digi Power X Inc.

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Die Digi Power X Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +46,36 % und einem Kurs von 4,95EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.