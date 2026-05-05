Ströer-Aufsichtsratschef übernimmt vorübergehend Aufgaben von Finanzchef
- Christoph Vilanek übernimmt vorübergehend CFO
- Henning Gieseke freigestellt Ende April Austritt
- Suche nach neuem Finanzvorstand ohne Zeitdruck
KÖLN (dpa-AFX) - Ströer -Aufsichtsratschef Christoph Vilanek übernimmt vorübergehend die Aufgaben des Finanzvorstands. Hintergrund sei das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs Henning Gieseke, wie der im MDax gelistete Werbevermarkter am Dienstag in Köln mitteilte. Gieseke sei mit Wirkung Ende April von seinen Aufgaben freigestellt worden und verlasse das Unternehmen, wie bereits im April mitgeteilt, zum 4. Juni formell. Die Suche nach einem Finanzvorstand sei eingeleitet. Sie erfolge ohne zeitlichen Druck./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 31.078 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -5,41 %/+45,95 % bedeutet.
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Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"
Scheinbar prüfen I Squared Capital und Blackstone ein Übernahmeangebot für Stroers Kerngeschäft.