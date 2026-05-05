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    Pinnacle beginnt mit einem unterirdischen Abgrenzungs-Bohrprogramm bei El Potrero

    Pinnacle beginnt mit einem unterirdischen Abgrenzungs-Bohrprogramm bei El Potrero
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 05. Mai 2026 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) („Pinnacle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass die Instandsetzungsarbeiten und die Vorbereitung der Bohrstationen in den historischen Untergrund-Minen auf dem hochgradigen Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, so weit fortgeschritten sind, dass mit dem Untertage-Abgrenzungsbohrprogramm begonnen werden kann. 

     

    Das Programm beginnt in der Pinos Cuates Mine, wo auf den beiden Ebenen der Mine zehn Bohrstationen vorbereitet wurden – drei Stationen für 21 Bohrlöcher und 409 Meter auf der oberen Ebene sowie sieben Stationen für 46 Bohrlöcher und 915 Meter auf der Hauptebene –, was insgesamt 67 Bohrlöcher und 1.324 Meter ergibt.

     

    Während die Bohrungen bei Pinos Cuates durchgeführt werden, werden die Sanierungsarbeiten und die Vorbereitung der Bohrstationen in der Dos de Mayo Mine abgeschlossen, wo 6 Bohrstationen für 35 Bohrlöcher und 887 Meter geplant sind. In der La Dura Mine sind 4 Bohrstationen für 6 Bohrlöcher und 205 Meter vorgesehen. Das gesamte Programm umfasst derzeit 2.416 Meter in 108 Bohrlöchern der NQ-Größe, wobei im Laufe des Projekts Änderungen vorbehalten sind.

     

    „Der Start des Untertagebohrprogramms bei El Potrero ist ein wichtiger Meilenstein, da er das Projektrisiko auf dem Weg zu einer formellen Produktionsentscheidung im Laufe dieses Jahres erheblich verringern wird“, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. „Unsere systematische Untertage-Kanalprobenentnahme, bestehend aus fast 900 Proben, lieferte uns gute Hinweise auf die Lage und den Gehalt der Gold-Silber-Mineralisierung und ergab Einzelgehalte von bis zu 85,1 g/t Au und 520 g/t über 0,5 Meter in der oberen Ebene von Pinos Cuates. Nun werden uns die eng angeordneten Bohrungen ein besseres Bild von der Gesamtgröße, Form und dem Gehalt der mineralisierten Zonen vermitteln.

     

    Oberflächenbohrungen sind unmittelbar im Anschluss an das Untertageprogramm geplant und sollen Lücken zwischen den Minen schließen sowie entlang des Streichens der Dos-de-Mayo-Ader und anderer mineralisierter Adern wie El Capulin und La Estrella Untersuchungen durchführen. Die kombinierten Ergebnisse werden dann zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum zur Entwicklung eines vorläufigen Abbauplans dienen wird.“ 

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